Prouni abre inscrições para a lista de espera do 1º semestre

Pode participar da lista de espera, exclusivamente para o curso correspondente à primeira opção, o candidato:

Não pré-selecionado nas chamadas regulares.

Pré-selecionado na segunda opção de curso, reprovado por não formação de turma.

Pode participar da lista de espera, exclusivamente para o curso correspondente à segunda opção, o candidato:

Não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não ter ocorrido formação de turma na primeira opção de curso.

Não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não haver bolsas disponíveis na primeira opção de curso.

Pré-selecionado na primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma.

A aprovação ou reprovação do candidato pré-selecionado na lista de espera e a emissão do respectivo Termo de Concessão de Bolsa ou Termo de Reprovação deverão ser incluídos no Sisprouni pelas instituições de ensino superior no período de 12 a 25 de abril.