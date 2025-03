Médico empurra esposa de penhasco porque negou foto com ele

O anestesiologista Gerhardt Konig, de 46 anos, foi acusado de tentar assassinar sua esposa, a engenheira nuclear Arielle Konig, de 36 anos, após empurrá-la de uma trilha no famoso mirante Pali Lookout, no Havaí (EUA). Segundo as autoridades, ele se enfureceu porque a mulher se recusou a tirar uma foto com ele.

Após a queda, Konig teria agredido Arielle com socos, golpeado sua cabeça com uma pedra e tentado atacá-la com duas seringas, segundo o Honolulu Star Advertiser. A publicação não informou se as seringas continham alguma substância.