Moradora de rua ataca jovem com facão durante briga; VÍDEO

Uma briga na manhã dessa terça-feira (1º) em Anápolis (GO), terminou com um jovem de 23 anos e uma mulher de 48 anos feridos. A confusão começou quando a moradora de rua se desentendeu com a mãe do jovem e, armada com tesoura, a ameaçou, quebrando até o óculos da mulher, mas sem causar ferimentos.

Ao saber do ocorrido, o jovem tentou reagir com uma paulada na moradora de rua. Em resposta, ela correu para um açougue, roubou um facão e atingiu o rapaz no braço.