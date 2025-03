PC faz a maior apreensão de crack registrada pela corporação

A Polícia Civil apreendeu 128 quilos de crack em uma operação realizada em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). Segundo a corporação, essa é a maior quantidade da droga já recolhida pela instituição. Durante a ação, também foram encontrados 21 quilos de cocaína e 306 quilos de maconha. Dois suspeitos foram presos.

A investigação, conduzida pela 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico (DIN), monitorava um casal que teria viajado a Santa Catarina para buscar os entorpecentes. O veículo foi seguido até um imóvel no bairro Sítio São José, onde os policiais flagraram os suspeitos descarregando caixas com a droga. Além do crack, o local servia como depósito para outros entorpecentes e equipamentos usados no tráfico, como balanças de precisão e celulares.