Bolsonaro repete Trump ao acompanhar julgamento

Bolsonaro não reconheceu a derrota após as eleições, passou o processo eleitoral questionando as urnas eletrônicas e saiu do país para não entregar a faixa presidencial para Lula. Ele mudou o discurso e passou a tratar a disputa como página virada ao voltar ao Brasil, em 2023.

"Me acusam de um crime que jamais cometi -uma suposta tentativa de golpe de Estado. Conversei com auxiliares alternativas políticas para a Nação, mas nunca desejei ou levantei a possibilidade da ruptura democrática", disse.

"A democracia prevaleceu! Não houve golpe de Estado, o candidato adversário tomou posse, sai do País, não estava aqui no dia 8/1 e mesmo assim tentam me condenar. Sabem que se eu disputar a eleição presidencial de 2026 serei vitorioso e colocarei, novamente, o Brasil no rumo certo", completou.