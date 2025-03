Mãe forçava filha a usar coleira de choque de cachorro

Kimberly Cruz-Feliciano, de 30 anos, foi presa acusada de abuso infantil. Segundo a polícia, ela obrigava sua filha a usar uma coleira de choque que pertencia ao cachorro da família, já morto. A avó da criança, Sonia Feliciano, de 59 anos, também foi detida.

Leia mais: Mãe agride filha de 3 anos porque perdeu a chupeta

O caso, que aconteceu em Cape May, Nova Jersey (EUA), veio à tona em 17 de março, quando a criança chegou à escola com marcas visíveis no corpo. As investigações revelaram que a vítima usava a coleira constantemente dentro de casa e que o dispositivo era carregado regularmente, mesmo após a morte do animal. A menina também relatou ter sido ameaçada pela mãe caso denunciasse os maus-tratos.