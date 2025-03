Jovem que fingiu gravidez de gêmeos foi desmascarada na cesárea

Uma jovem de Cabo Frio simulou uma gravidez de gêmeos e só foi desmascarada no momento da cesárea, no último sábado (22), no Hospital da Mulher da cidade. A farsa foi descoberta quando os médicos iniciaram o procedimento e constataram que não havia nenhum bebê.

O caso foi denunciado pela sogra da jovem, que relatou que a família gastou mais de R$ 5 mil com o enxoval dos supostos bebês. Segundo ela, a jovem organizou um chá revelação para anunciar a chegada de uma menina e, posteriormente, afirmou estar grávida também de um menino. Apesar de não apresentar mudanças físicas compatíveis com a gestação, ela alegava ter sintomas e exibia exames de acompanhamento.