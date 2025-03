Auxílios-doença por ansiedade batem recorde em dez anos no INSS

Os afastamentos do trabalho por transtornos de ansiedade alcançaram o maior número de concessões dos últimos dez anos, mantendo-se na liderança entre os benefícios por incapacidade temporária concedidos pelo INSS pelo quarto ano consecutivo. Em 2024, os pedidos relacionados à ansiedade cresceram 76% em comparação com o ano anterior, enquanto os casos de depressão aumentaram 69%.

Leia mais: Pobreza triplica risco de surgimento de ansiedade e depressão

O levantamento do Ministério da Previdência Social revelou que quase meio milhão de auxílios foram concedidos devido aos dez transtornos mentais e comportamentais mais recorrentes, um crescimento de 67% em relação a 2023. Especialistas apontam que o aumento está ligado ao impacto prolongado da pandemia, mudanças nas relações de trabalho — como o avanço do home office — e à pressão crescente por produtividade no mercado.

Ranking