Volante da Chapecoense dá voadora em torcedor do Avaí

O volante Jiménez não digeriu bem a perda do título do Campeonato Catarinense pela Chapecoense, após o empate em 1×1 com o Avaí, no último sábado (22), na Ressacada. O paraguaio, que já havia sido expulso durante a partida, resolveu transformar o gramado em um ringue e saiu distribuindo golpes como se valessem pontos no UFC.

Assim que o apito final soou, torcedores do Avaí invadiram o campo para comemorar o título com os jogadores. Enquanto o elenco da Chape se dirigia ao vestiário, Jiménez decidiu que ainda tinha assunto inacabado e voltou para o gramado em busca de confusão. O primeiro a sentir o temperamento explosivo do volante foi um torcedor que estava no centro do campo com o filho. O jogador empurrou e chutou o homem, gerando uma discussão que só terminou quando um policial e membros da Chapecoense intervieram.

Mas Jiménez não parou por aí. Quando já retornava para o vestiário, avistou outro torcedor do Avaí que provocava a torcida da Chape e resolveu encerrar a discussão da forma mais radical possível: aplicou uma voadora por trás e, com o adversário já no chão, ainda desferiu mais um chute.

Jiménez e sua trajetória