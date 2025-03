Mulher trans morre e suspeita de aplicar silicone é presa

Uma travesti de 56 anos foi presa nesta quinta-feira (20) em São Paulo por suspeita de ter sido a responsável pela morte de Cristiane Andrea da Silva em outubro em Ponta Grossa, no Paraná.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, a vítima morreu após a aplicação de silicone industrial. O uso da substância no corpo humano é crime no Brasil.

As investigações apontam que a suspeita, identificada como Skarlet, oferecia procedimentos estéticos para mulheres trans e travestis, apesar de não ter formação médica. Ela foi indiciada por homicídio e exercício ilegal da medicina e está presa preventivamente (sem prazo).