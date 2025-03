PM apreende quase 400 'doces mágicos' e prende 7 em São Thomé

A PM (Polícia Militar) prendeu sete pessoas e apreendeu centenas de "brisadeiros" (brigadeiros feitos com maconha) e outros "doces mágicos" em uma operação em São Thomé das Letras, cidade em Minas Gerais, na noite de ontem.

Operação contra o comércio de doces adulterados. Batizada de "Fake", a ação envolveu 20 agentes e terminou com a apreensão de 395 "doces mágicos". Foram: 200 "brisadeiros", 70 "brownies mágicos", 70 "cogumelos mágicos", 40 "cookies mágicos" e 15 palhas italianas com cannabis.

Doces preparados com substâncias ilícitas. As misturas são feitas com maconha, cogumelos e drogas sintéticas.