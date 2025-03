Jogadoras do América-MG acusam árbitro de assédio no Brasileiro

Quatro atletas do América-MG registraram um boletim de ocorrência contra um dos árbitros auxiliares que trabalhou no confronto contra o Juventude neste domingo, em Bento Gonçalves (RS). As jogadoras denunciaram assédio sexual na partida válida pela rodada abertura do Campeonato Brasileiro feminino.

Antes do apito inicial, as atletas ouviram o árbitro dizer através do rádio comunicador que pegaria o contato das jogadoras "porque elas estavam lisinhas", fazendo referência à depilação.

Em outro episódio da partida, o mesmo árbitro auxiliar insinuou a uma atleta do América-MG que uma jogadora do Juventude estava grávida desde o passado após ela sofrer com náuseas e vômito durante o confronto.