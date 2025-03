Yago bate Italo no duelo de aéreos e é campeão em Portugal

O Brasil segue dominando as ondas da Praia de Supertubos! Em uma final verde-amarela repleta de manobras aéreas, Yago Dora superou Italo Ferreira e conquistou o título do MEO Rip Curl Pro Portugal, neste domingo (23), a terceira etapa do Circuito Mundial de Surfe.

Yago Dora começou a final com um aéreo de rotação completa para a esquerda, garantindo 6,67 pontos dos juízes. Italo Ferreira respondeu rápido, também para a esquerda, com um aéreo mais alto e em uma onda maior, conquistando 7,43 e assumindo a liderança.

Pouco depois, Yago encontrou mais uma boa oportunidade e encaixou outro aéreo, dessa vez adicionando duas manobras de borda para elevar sua nota a 6,70, retomando a dianteira da disputa.

Com o mar oferecendo poucas chances para grandes aéreos, Italo tentou mudar a estratégia e explorou ondas para a direita. No entanto, conseguiu apenas manobras de borda, insuficientes para virar o placar. Já no estouro do relógio, arriscou um aéreo baixo, sem muita dificuldade e acabou com o vice-campeonato, com um placar de 13,37 a 12,43.