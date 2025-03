Morte antes do treino da seleção: técnico levou choque em luzes

A descarga elétrica que matou o técnico de som Renato Pena do Carmo, de 32 anos, no Mané Garrincha, em Brasília, aconteceu quando ele testava luzes para um evento que aconteceria no estádio na noite de sábado (22).

Essa é a versão inicial levada à Polícia Civil do Distrito Federal a respeito do episódio ocorrido antes do treino da seleção brasileira.

O relato de quem comunicou o acidente à polícia dá conta de que Renato fazia a instalação não só do equipamento de som, mas também parte da iluminação.