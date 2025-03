Estado investe R$ 5 mi na restauração das ruínas da 'Alcatraz BR'

Em 21 de junho de 1952, cerca de 400 presos amotinados tomaram as instalações da Ilha Anchieta, na costa de Ubatuba, que servia como prisão de segurança máxima de São Paulo. A revolta deixou mortos 108 detentos e dez funcionários, tornando-se a revolta carcerária mais sangrenta do Brasil -- superada apenas pelo Carandiru, em 1992. O episódio ficou conhecido como a "Fuga da Alcatraz Brasileira" e foi determinante para o fechamento do presídio em 1955, depois de três anos de julgamentos.

Agora, o Governo do Estado investe R$ 5 milhões na ilha do litoral norte para restaurar e, principalmente, estancar a deterioração das ruínas do presídio, que permaneceu abandonada desde seu fechamento. A ideia é reforçar o turismo no local, que virou um Parque Estadual em 1977 e atrai 60 mil visitantes por ano. A Folha visitou as obras com exclusividade.

O trabalho, começado em abril do ano passado, é focado nos oito pavilhões da prisão e seus anexos, como a solitária. As edificações são bem mais humildes que a Alcatraz original, mas estavam em pior estado de conservação.