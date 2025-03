Papa faz primeira aparição após internação e agradece fiéis

“Obrigado a todos!”, foram as palavras do papa ao saudar os fiéis que foram ao hospital para ver o pontífice depois de 38 dias de internação, a mais longa do seu pontificado.

Em meio à multidão, Francisco reconheceu uma senhora, Carmela, que todas as quartas-feiras participa da Audiência Geral para lhe entregar um maço de flores: "E vejo essa senhora com as flores amarelas. É uma boa pessoa", disse ainda o papa do 5º andar do hospital, e não do 10º, onde estava internado, justamente para ficar mais próximo dos fiéis, como pediu o pontífice.

Francisco fez um agradecimento rápido aos fiéis e tossiu pouco depois. O Angelus de hoje falou sobre paciência e enfrentamento de "situações difíceis e dolorosas".

Aparição do papa aconteceu após a divulgação do Angelus, uma oração dominical tradicional da igreja. Geralmente, o papa é o responsável por ler a oração, mas, desde a internação dele, ela tem sido compartilhada por texto.