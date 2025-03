Jornalistas da Folha sofrem ataques e ameaças nas redes pelo 8/1

Os ataques começaram após uma conta no X (antigo Twitter) fazer postagens em texto e vídeo insinuando que as jornalistas Gabriela Biló e Thaísa Oliveira eram responsáveis pela prisão da mulher que pichou a estátua "A Justiça" com críticas aos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

O texto publicado em redes sociais também insinuava, sem nenhuma prova, que dados sobre a autora da pichação haviam sido entregues pelas jornalistas ao Supremo, o que jamais aconteceu.

A responsável por aquele ato, Débora dos Santos Rodrigues, acabou presa. O caso passou a ser tratado de maneira simbólica por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por críticos do ministro do STF Alexandre de Moraes. Débora é alvo de julgamento na Primeira Turma do Supremo. Moraes e o ministro Flávio Dino votaram pela condenação dela, com uma pena de 14 anos de prisão.

Ainda na última sexta-feira, um comentarista da Revista Oeste repetiu os mesmos ataques inverídicos que circulavam nas redes contra as jornalistas.