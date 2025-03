Europeus se negam a pegar aviões para evitar emissões de carbono

Pesquisador do Iema (Instituto de Energia e Meio Ambiente), Felipe Barcellos diz que a redução de viagens de avião como forma de diminuir emissões faz sentido em um contexto geral, mas que não deve se basear apenas em atitudes de algumas pessoas.

"O desafio é fazer com que não seja apenas uma decisão individual, com uma -- pessoa excêntrica -- que vai diminuir as viagens e, assim, as emissões de gases de efeito estufa", afirma o pesquisador, que defende a adoção de políticas públicas para a descarbonização do setor e o incentivo a formas de transporte mais sustentáveis.

A aviação foi responsável por cerca de 2,5% das emissões de CO2 relacionadas ao setor de energia em 2023, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Embora a fatia seja relativamente pequena, as viagens de avião têm, individualmente, uma pegada de carbono maior do que o uso de outros meios de transporte.