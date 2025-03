Lula dispensa avião presidencial e vai de KC-30 para Ásia

O presidente Lula (PT) vai fazer a viagem ao Japão com dois aviões. Primeiro, ele vai com o avião presidencial —o VC1, conhecido como "Aerolula"— até os Estados Unidos, onde troca para a outra aeronave liberada pela FAB (Força Aérea Brasileira), o KC-30.

De acordo com a colunista do UOL Carla Araújo, o presidente optou em deixar o VC1 de lado e ir com o KC-30 por conta da maior autonomia da aeronave. Segundo a FAB, a autonomia do KC-30 fica em torno de 12 a 15 horas, o que fará com que o presidente realize apenas a parada nos EUA antes de chegar ao destino.

KC-30 é o maior avião da frota da FAB. O Airbus A330-200, chamado pela FAB de KC-30, tem capacidade para 230 passageiros e autonomia de mais de 12 horas de voo.