Motta oficializa licença de Eduardo Bolsonaro; suplente assume

Eduardo Bolsonaro anuncia licença do mandato. O deputado federal (PL-SP) anunciou na terça-feira (18) que se afastaria do cargo para permanecer nos Estados Unidos, onde já estava há 19 dias. Dois dias depois, na quinta-feira (20), formalizou o pedido de afastamento à Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou o afastamento do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após o filho do ex-presidente solicitar licenciamento do mandato na última quinta-feira (20). O suplente Missionário José Olímpio (PL-SP) foi convocado para assumir o cargo.

"Considere-se afastado, a partir de 20 de março de 2025, data consignada no laudo do Departamento de Atenção à Saúde - DAS/CD, conforme comunicação feita à Câmara dos Deputados, em 20 de março de 2025, às 18h30. Convoque-se o respectivo suplente. Ao Senhor Diretor-Geral. Publique-se", dis o documento publicado no Diário da Câmara dos Deputados nessa sexta-feira (21).

José Olímpio assume a vaga deixada por Eduardo Bolsonaro. Com o afastamento do deputado por mais de 120 dias, foi necessário convocar um suplente. Ex-vereador por seis mandatos e deputado federal entre 2011 e 2019, Missionário José Olímpio (PL-SP) se apresenta como defensor dos valores cristãos e é ligado à Igreja Mundial do Poder de Deus. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele recebeu 61.938 votos nas eleições de 2022 e garantiu a suplência por ser o segundo mais votado.

Eduardo Bolsonaro diz que seguirá nos EUA para buscar punição contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. "Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre Moraes e a sua Gestapo [polícia política do regime nazista alemão] da Polícia Federal merecem", afirmou em vídeo publicado nas redes sociais. A declaração foi feita uma semana antes do julgamento do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode se tornar réu pela acusação de tentativa de golpe de Estado.