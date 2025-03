Latrocínios em SP geram incredulidade e espera por justiça

Ladrões em motocicletas têm deixado a cidade de São Paulo assustada nos últimos meses com uma sequência de roubos seguidos de morte registrados por câmeras. A qualquer horário e em diversas regiões, eles se valem da agilidade dos veículos em duas rodas para fugir do local do crime em instantes. Placas adulteradas dificultam ainda mais as investigações.

À reportagem um familiar da vítima disse ser difícil acreditar que uma pessoa uniformizada e com câmera ligada tenha sido roubada. O agente da prefeitura estava na CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) havia mais de uma década. Gostava de estar perto da família e frequentava a igreja Adventista do Sétimo Dia, contou o familiar.

A cerca de 9 km dali o ciclista Vitor Medrado, 46, foi assassinado um mês antes. Ele mexia no celular no entorno do Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona oeste, quando dois ladrões em uma moto chegaram. Vitor foi baleado antes de qualquer reação e caiu no chão, ferido. O criminoso se aproximou, pegou o aparelho e fugiu.

Na quarta-feira (19) a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou ter prendido dois suspeitos de envolvimento na morte. Um deles foi detido durante um assalto. O outro, na favela de Paraisópolis. Lá, Suedna Barbosa Carneiro, 41, conhecida como Mainha do Crime, foi presa cinco dias depois da morte de Medrado. Ela seria a responsável por patrocinar os roubos e comprar os celulares tomados nas ruas. Uma tabela com os valores para os aparelhos foi encontrada com ela.