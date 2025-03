Câmara de BH aprova 2º maior vale-alimentação para vereadores

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou nesta semana, sem discussão, um aumento no auxílio-alimentação de 90% e estendeu o benefício aos vereadores, que até então não recebiam o adicional.

O valor passará de R$ 1.250 por mês para R$ 2.374, e o projeto ainda prevê o aumento de 10% no salário dos servidores da Câmara.

Caso entre em vigor, o aumento fará com que os vereadores de Belo Horizonte recebam o segundo maior valor de auxílio-alimentação entre as capitais do país, segundo levantamento da Folha em portais da transparência e junto às assessorias das Casas.