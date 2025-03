Carro de provedora de internet é incendiado em Fortaleza

Entre os presos, de acordo com a Polícia Civil, pelo menos três são apontados como chefes do grupo responsável pelos crimes. Dois foram presos ainda no início da Operação Strike, no dia 12 de março, enquanto o terceiro foi preso na manhã desta quinta.

O Ministério Público do Ceará ofereceu denúncia contra cinco homens investigados por ataques contra empresas de internet no Pecém, em São Gonçalo do Amarante, na terça-feira (18). O órgão disse não poder divulgar informações sobre os suspeitos.

Conforme as investigações, os criminosos ameaçavam as empresas e seus funcionários e exigiam parte do valor arrecadado com a mensalidade paga pelos clientes para que o sinal de internet continuasse a ser fornecido nas localidades.