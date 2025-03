Oscar quer voltar à seleção e fala de parceria com Neymar

Meio-campista do São Paulo, Oscar revelou motivo de retornar ao Brasil e explicou que, na época em que atuou com Neymar, moldaram uma parceria de peso, e pensa sobre reeditar momento.

O atleta disse que retorno ao Brasil pode colocá-lo na seleção mais uma vez, e estar jogando bem no São Paulo será positivo para o objetivo. Oscar foi selecionado na lista de pré-convocados pelo técnico Dorival Júnior, mas não chegou a ser chamado de fato para os duelos contra Colômbia, na vitória do Brasil por 2 a 1, e contra a Argentina, na próxima terça-feira.

O meia do Tricolor comentou ainda que parceira com Neymar pela seleção foi eficiente, e reedição seria "oportunidade": "Se tiver a oportunidade de vestir a camisa da seleção com o Neymar de novo? A gente fez uma parceria muito boa. Nos entendemos no olhar. Então fico feliz que ele tenha voltado pro Brasil", disse.