Quilombolas se dizem excluídos da organização da COP30

"Racismo ambiental", "invisibilidade climática" e "desrespeito pela sabedoria ancestral" são algumas das expressões usadas por organizações do movimento negro para criticar documento que reúne as propostas da presidência da COP30, conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas) que será realizada em Belém em novembro.

Para Conaq (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas) e Geledés - Instituto da Mulher Negra, falta representatividade negra na construção da cúpula, que ocorrerá pela primeira vez na amazônia. O evento deve reunir representantes de mais de 190 países na capital do Pará.

No último dia 10, o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, divulgou uma carta direcionada para a comunidade internacional, na qual diz que o Brasil convoca um "mutirão global" contra as mudanças climáticas. O documento, de 12 páginas, não cita a população negra.