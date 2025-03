Pai suspeito de sequestrar filha em SC é preso em favela do RJ

O pai suspeito de sequestrar a filha de oito anos no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi preso nesta quinta-feira (20) na Rocinha, favela da zona sul do Rio de Janeiro. O caso é investigado desde 5 de março, quando ambos foram vistos pela última vez na região do morro do Baú, na cidade de Ilhota (SC).

A prisão foi executada por agentes da Polícia Civil do Rio após denúncias do paradeiro do suspeito, que foi encontrado na região Laboriaux da favela. A menina, que estava com o pai no momento da detenção, está bem e sob os cuidados do conselho tutelar.