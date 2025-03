Unicamp lança vestibular a distância para refugiados

Esta é mais uma medida de uma série que a instituição tem anunciado nos últimos meses com o objetivo de aumentar a diversidade na instituição.

Em novembro do ano passado, a universidade adotou um sistema de cotas para pessoas com deficiência para o ingresso nos cursos de graduação com início a partir de 2025. Foi a primeira iniciativa do tipo entre as universidades estaduais de São Paulo.

Segundo a nova regra, cada curso de graduação terá uma ou duas vagas reservadas para as cotas PcD, ou até 5% do total de alunos, em caso de vagas adicionais.