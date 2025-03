Farmacêuticos podem prescrever medicamentos e renovar receitas

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) reforçou que os farmacêuticos podem prescrever medicamentos, em conformidade com legislação vigente há 12 anos. A nova Resolução nº 5/2025 não altera esse direito, mas aprimora a regulamentação e a fiscalização da atividade.

Leia mais: Farmácia Popular: Veja lista de farmácias e remédios disponíveis e como retirá-los

Uma das principais novidades é a vinculação da prescrição farmacêutica ao Registro de Qualificação de Especialista (RQE), mecanismo criado pelo CFF para assegurar que apenas profissionais capacitados atuem na prescrição. Com isso, a população poderá consultar no site do conselho que farmacêuticos estão aptos a prescrever medicamentos.