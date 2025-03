Em inauguração, Lula reclama de ato sem discursos de mulheres

"É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa que quero mudar, estabelecer relações com vocês. Por isso coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais, porque não quero mais ter distância de vocês", afirmou.

Nesta quarta, Lula foi a Fortaleza para participar da cerimônia de inauguração do Hospital Universitário do Ceará, ligado à Universidade Estadual do Ceará.

Mais cedo, o presidente esteve no Rio Grande do Norte, onde inaugurou a Barragem de Oiticica. Com um investimento de R$ 765 milhões, a obra faz parte do Complexo Oiticica, que vai beneficiar o sertão do Seridó com o represamento das águas do rio Piranhas.