Defesa Civil alerta para tempestades no estado de São Paulo

Quem mais deve sofrer com as tempestades são os moradores das regiões localizadas na faixa leste do estado, como a região metropolitana, a Baixada Santista, o litoral norte, a Serra da Mantiqueira e o Vale do Paraíba, além da região de Campinas. Nesses locais são esperadas chuvas de forte intensidade, acompanhadas por ventos que podem atingir até 100 quilômetros por hora (km/h). Também há possibilidade de queda de raios.

Nas demais regiões do estado, as chuvas devem ser mais moderadas e as rajadas de vento podem variar entre 40 km/h e 60 km/h, com possibilidade de granizo e raios.

Fim do verão

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o último dia de verão tem previsão de chuvas intensas em várias partes do país, que poderão provocar transtornos principalmente nas regiões metropolitanas de São Paulo e Belo Horizonte, no sul e na Zona da Mata mineira, no centro-sul do Espírito Santo, em todo o Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba, em São Paulo.

Para essas localidades, foi emitido aviso laranja, de perigo, que indica condições de acumulados de 100 milímetros de chuvas e ventos podendo alcançar 100 km/h.