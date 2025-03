Professor aliciava alunos para o CV e incentivava tortura

Professor teria ordenado ''salve'' contra alunos. A investigação começou após quatro estudantes, entre 12 e 14 anos, terem sido rendidos, ameaçados e sequestrados por colegas da escola.

Dias antes, as vítimas estariam comentando sobre a ligação do educador com o CV. Devido aos rumores que circulavam, o suspeito pediu para estudantes faccionados punirem os que falavam sobre o assunto, segundo o delegado Bruno França.

Uma das autoras do sequestro foi apreendida. A aluna assumiu o crime e indicou os outros envolvidos, alegando ter sido coagida pelo professor, informou a polícia. A idade e nome dela não foram divulgados.