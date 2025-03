Governo reconhece Vladimir Herzog como anistiado político

Além de anistia, o ministério concedeu pensão mensal vitalícia de R$ 34.577,89 à publicitária Clarice Herzog, viúva do jornalista. "Declarar anistiado político post mortem Vladimir Herzog, filho de Zora Herzog, e conceder, em favor de Clarice Herzog, reparação econômica de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 34.577,89", diz a portaria.

Justiça Federal já havia determinado pagamento de pensão. A decisão foi proferida pelo juiz Anderson Santos da Silva, da 2ª Vara Federal Cível do Distrito Federal.

A medida foi concedida com tutela provisória de urgência. O juiz considerou que há "fartas evidências" da perseguição sofrida por Vladimir Herzog e destacou o estado de saúde de Clarice, que tem 83 anos e Alzheimer em fase avançada.

O valor da pensão foi calculado com base no cargo ocupado por Vladimir Herzog à época de sua morte, de diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura. Segundo a decisão judicial, a quantia ainda pode ser reavaliada no decorrer do processo.