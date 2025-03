Astronautas da Nasa voltam à Terra; missão foi de 8 para 286 dias

Após 286 dias no espaço, terminou nesta terça-feira (18) a missão dos astronautas Barry Eugene Wilmore, 62, e Sunita Williams, 59, à Estação Espacial Internacional (ISS). Não é a mais longa da história, nem de perto, tampouco a mais dramática, mas a viagem espacial ganhou notoriedade porque de início os dois tripulantes ficariam apenas oito dias em órbita e acabaram permanecendo por mais de nove meses.

Foi mais um dia rotineiro para a Nasa, que com frequência opera, em parceria com a SpaceX, esses voos de rotação de tripulação da ISS. A cápsula Crew Dragon Freedom, da missão Crew-9, desacoplou-se do complexo orbital no começo da madrugada desta terça, afastando-se lentamente até receber o sinal verde do controle da missão.

Entre o acionamento dos propulsores e a amerissagem passaram-se cerca de 45 minutos, com o pouso na água, no Golfo do México, se dando às 18h57 (de Brasília), onde a cápsula será recolhida por uma embarcação da SpaceX e a tripulação poderá desembarcar. Essa não foi uma recepção diferente da que é dada a todos os astronautas que fazem voos de longa duração à ISS.