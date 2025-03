Alunos de medicina exibem faixa com alusão a estupro em SP

Estudantes de medicina da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, foram fotografados portando uma bandeira com a frase "entra porra, escorre sangue". O trecho faz parte do hino da atlética do curso, proibido pela instituição em 2017 devido ao conteúdo machista e a referências a crimes sexuais, como estupro.

A imagem, registrada durante um evento para calouros, foi publicada nas redes sociais no sábado (15). A instituição recebeu denúncias, abriu sindicância e promete punições aos envolvidos.

Nesta terça (18), a 8ª Delegacia de Defesa da Mulher instaurou inquérito policial para apurar todas as circunstâncias dos fatos.