5 agências retêm quase 80% da verba de publicidade do governo

Sócio da Nacional Comunicação desde 2023, o cientista político Juliano Corbellini é amigo do deputado federal Paulo Pimenta (PT), ex-ministro da Secom. A amizade entre Pimenta e Corbellini remonta à época do movimento estudantil no Rio Grande do Sul. O publicitário é padrinho de um dos filhos do petista.

Em nota, a agência disse que presta serviços para a Presidência "após ter sido uma das escolhidas em processo licitatório ocorrido em 2021".

"Assim como os demais contratos que a Nacional mantém com outros órgãos federais, todos resultados de processos públicos e transparentes. Os valores empenhados são relativos à soma destes contratos, e todos estão sob permanente escrutínio dos órgãos de fiscalização", afirmou a Nacional Comunicação.