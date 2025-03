Ana Maria Braga manda beijo para cantora que morreu há 24 anos

Ana Maria Braga segue firme na missão de nos surpreender ao vivo. No Mais Você desta segunda (17), a apresentadora mandou um "beijo, Cassinha" para ninguém menos que Cássia Eller... Cantora que, detalhe, morreu há 24 anos.

O momento inusitado rolou logo após Ana abrir o programa ao som de Malandragem. Depois do carinho póstumo, ela ainda soltou uma daquelas frases motivacionais clássicas: "Nada te mata mais rápido que a sua própria mente, não se estresse com coisas que estão fora do seu alcance".