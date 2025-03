Militar do Exército atropela e mata PM feminina no RJ

Uma policial militar morreu após ser atropelada pelo carro desgovernado conduzido por um militar do Exército na linha amarela, na altura de Del Castilho, zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta segunda-feira (17). A sargento Carla Cristiane Teixeira Bon, 39, estava fora da veículo no momento do acidente. Os carros envolvidos ficaram destruídos.

A policial realizava patrulhamento na região, enquanto seu colega estava sentado no banco do carona da viatura. Ele sofreu escoriações.