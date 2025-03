Perspectivas do mercado para 2025

A GM7 marcou presença no Plano de Voo 2025, evento promovido pela Amcham-Brasil, que traçou as principais perspectivas de mercado para o ano. Entre os temas discutidos destacaram-se o comércio internacional e os impactos das novas iniciativas do governo Trump na economia global. “Estar atualizado sobre as tendências e movimentações do cenário econômico é essencial para tomarmos decisões estratégicas mais assertivas. Seguimos conectados às mudanças para continuar entregando soluções inovadoras no segmento de mídia DOOH e Digital Signage”, enfatiza Giovanni Maddaloni, CEO do Grupo GM7.