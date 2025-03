Em Pernambuco, 16 pessoas são atendidas após levarem agulhadas

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco diz que atendeu 16 pessoas que relataram ter sido furadas por agulhas durante o Carnaval.

De acordo com a pasta, os casos foram registrados no Recife e na região metropolitana e as pessoas foram encaminhadas ao Hospital Correia Picanço. A unidade é referência no tratamento e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis.