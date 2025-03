Ex-candidata pelo PSOL é presa vendendo brigadeiro de maconha

Brunella Hilton, 23, candidata a vereadora de São Paulo pelo PSOL em 2024, foi presa em flagrante por vender brigadeiros contendo maconha. Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu em 2 de março, na avenida São João, centro da capital.

Ainda de acordo com a polícia, foram encontrados mais de 800 gramas do produto com ela, configurando o crime de tráfico de drogas.