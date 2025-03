Bolsonaro volta a Copacabana com foco na anistia

Um dos motivos da inelegibilidade foi a realização de uma agenda de campanha no mesmo local deste domingo. O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) considerou que houve abuso de poder na realização do ato na mesma hora e local das celebrações oficiais do Bicentenário da Independência em Copacabana em 7 de setembro de 2022.

Bolsonaro retornou a Copacabana em abril do ano passado, quando convocou outra manifestação com o mote da defesa da liberdade de expressão. O alvo era o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), objeto de questionamentos em razão das determinações para retirada de conteúdo das redes sociais, divulgados por uma Comissão da Câmara dos Deputados dos Estado Unidos.

Moraes e os demais ministros não devem ser alvo nos discursos do ex-presidente. Bolsonaristas, porém, não se comprometem com as falas do pastor Silas Malafaia, que mais uma vez financia o evento.