Lula encontra José Dirceu e diz que ele tem 'cara de candidato'

Lula, que estava sentado numa mesa de canto, dirigiu-se a Dirceu, que estava no meio do salão. "Está com a saúde boa", disse o presidente ao ex-ministro. "A nossa saúde está boa", respondeu Dirceu.

O ex-ministro pretende retornar à Câmara dos Deputados na eleição do ano que vem e diz que seria uma questão de "justiça histórica", em referência ao fato de ter sido cassado em 2005, no escândalo do mensalão. "Vou precisar do seu apoio", disse Dirceu a Lula.

O jantar reuniu diversas lideranças do PT e próximas do governo. Além de Lula e da primeira-dama, Janja, compareceram os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Padilha (Saúde) e Ricardo Lewandowski (Justiça), os deputados federais Rui Falcão (PT), Carlos Zarattini (PT), Guilherme Boulos (PSOL) e Orlando Silva (PC do B), além de deputados estaduais, marqueteiros, advogados e dirigentes petistas.