Mulher multitarefa

Renata Franco de Paula Gonçalves Moreno @renata.franco é especialista em Direito Ambiental e Regulatório, adora artes, pintar e esculpir. Como muitas de nós é multitarefa e acumula atividades como ser mãe, filha, esposa, advogada e empresária. Tem como inspiração mulheres fortes que ao longo da história lutaram pelos seus sonhos, como Marie Curie, Madam C. J. Walker, Amelia Earhart, entre outras. "As mulheres que enfrentam desafios com graça quebram barreiras com determinação e inspiram com seu amor.”