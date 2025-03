STF define sobras eleitorais e 7 deputados devem perder mandatos

O entendimento da maioria do Supremo beneficia o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), porque viabiliza a entrada na Câmara de quatro aliados do congressista no Amapá.

De acordo com um levantamento da Abradep (Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político), entre os deputados que deverão perder o assento há dois integrantes do PL, partido de Jair Bolsonaro e dono da maior bancada da Casa.

Os recursos questionavam a partir de quando deveria ser aplicado entendimento da corte sobre a participação de todos os partidos políticos na divisão das sobras eleitorais e não só aqueles que atingiram a cláusula de desempenho.