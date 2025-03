Novo fármaco pode funcionar como 'vacina anual' contra o HIV

O organismo demora mais tempo para metabolizar o fármaco, que permanece ativo por mais tempo no corpo. Isso ocorre pois a droga é liberada aos poucos na corrente sanguínea, mantendo níveis estáveis por meses. O medicamento é administrado por via intramuscular ou subcutânea e se acumula no tecido, onde é liberado gradualmente.

Além disso, a medicação interfere em diferentes fases do ciclo de vida do HIV, impedindo que o vírus se monte corretamente dentro das células e que seu material genético seja liberado e transportado para novas infecções.

Abrão afirma que os resultados do estudo mostram potencial para revolucionar a prevenção do HIV, funcionando quase como uma "vacina anual". No entanto, o preço é um obstáculo.