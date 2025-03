Investigado por corrupção mantém altar com crânios e sangue

A Fiscalia Anticorrupção do México, órgão que no Brasil equivaleria à Controladoria-Geral da União (CGU), encontrou um altar macabro num dos quartos da casa do empresário Dionicio Emanuel Álvarez Anonales, exdirector del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, investigado por corrupção. A operação de busca foi realizada em Cuernavaca, México, na quarta-feira (12).

O altar servia de apoio para três crânios humanos colocados em uma jarra de barro, cercados por velas acesas, figuras artesanais e machetes. Também foram encontrados vestígios de sangue.