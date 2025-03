Pai é morto com tiros na cabeça enquanto segurava filho no colo 

Um homem foi morto a tiros na cabeça nessa quarta-feira (12), no bairro Gralha Azul, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, enquanto segurava o filho de três anos no colo.

De acordo com informações do repórter cinematográfico Bruno Moura, da RICtv, a vítima segurava a criança quando foi surpreendida pelo atirador. Após os disparos, moradores encontraram pai e filhos caídos no chão. Apesar do susto, o menino não ficou ferido.