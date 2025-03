Leila Vaz e Caroline de Moura Melo, mãe e filha, são empresárias responsáveis pela Petness Cambuí (@petnesscambui). Ambas casadas, mães, adoram encontrar amigos para correr, assistir a filmes e séries. São comunicadoras, pacientes e dedicam-se diariamente aos cuidados com os animais com muito amor. Carol conta que a força de sua mãe é sua maior influência. “Hoje é um dia para celebrar a força, a coragem e a beleza de todas as mulheres que transformam o mundo com sua determinação e amor. Que cada uma de vocês continue brilhando, conquistando seus sonhos e inspirando aqueles ao seu redor.”