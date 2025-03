Celebridade do OnlyFans é encontrada morta em apartamento

Leia mais: Estrela do OnlyFans diz que jogador quer orgia com 22 homens

A polícia encontrou o corpo da influenciadora no corredor do apartamento, próximo à porta de entrada. No local, havia marcas de sangue e garrafas de óxido nitroso, conhecido como "gás do riso" -- substância perigosa para a saúde. Há indícios de que Juli consumia o gás em grandes quantidades e teria sido hospitalizada anteriormente para tentar abandonar o hábito.

Embora as causas da morte ainda não estejam confirmadas, a hipótese de crime foi descartada, já que a porta estava trancada por dentro. A autópsia deverá esclarecer as circunstâncias do óbito.

*Com informações do Le Parisien