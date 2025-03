FLA x FLU no Maraca: deficientes visuais ganham fone e narração

"Foi uma causa muito nobre. Poder narrar para pessoas com deficiência foi algo muito gratificante para mim. Foi uma experiência sensacional. Sou estudante de jornalismo, tenho 18 anos e ter a minha primeira narração justamente numa final de Campeonato Carioca, num Fla x Flu, foi incrível", afirma Fernando Palhano, narrou para os deficientes visuais.

Maracanã se coloca à disposição para outros estádios do Brasil

Idealizadora do projeto, a Suderj se colocou à disposição de clubes e instituições que queiram implementá-lo em seus estádios. Presidente da entidade, Marcos Santos, inclusive, é deficiente auditivo.

"Eu, como presidente da Suderj, sou uma pessoa com deficiência. Sou surdo bilateral profundo. Espero que isso não seja uma política somente do Maracanã, mas que seja em todos os estádios do Brasil, porque promover inclusão social é promover vida, amizade e promover a integração de verdade. Esse aqui é o palco do futebol, é público e tem que ser para todos, inclusive para as pessoas com deficiência. As portas da Suderj estão abertas para qualquer clube ou instituição. Se quiserem saber mais sobre o projeto e quiserem apoio para implementar em seus estádios, nos procurem", afirma Marcos.